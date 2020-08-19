Додано: Сер 19 сер, 2020 13:13

По указанной ссылке нет уникального кода, который должен быть, чтобы показать системе, кто отправил ссылку. Для решения вашего вопроса, необходимо предоставить ссылку по которой вы устанавливали приложение. Также необходимо уточнить данные того клиента, у кого вы взяли ссылку.

Ссылка может измениться при обновлении приложения. Чтобы всё было корректно, нужно формировать ссылку перед её отправкой, а не использовать сформированную ранее.

По поводу кешбека по ссылке jay2004:Ответы саппорта, чисто поржать и для истории.Дал ссылку этим курям на этот форум, пусть почитаютПока наверно это самая тупая поддержка, из всех, которые я знал.В других банках, даже если попадаешь на некомпетентного сотрудника, - то берут паузу для ответа, или подключают более компетентного.А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дуракомПора вводить в эту богадельню ВА (временную администрацию - уточнение для поддержки банка. А то они наверняка не знают, что такое ВА