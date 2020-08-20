RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:05

  mustbe написав:Насколько я понял - оформление туду за депо в 1к не может считаться "приглашением от друга".

Даже если так - это баг, который должен быть исправлен. Или должно быть явно указано, что при определённых условиях - кешбек не выплачивается.

Я поставил условие курям - или мне дают внятный ответ до 31 августа. Или дают внятный ответ и мне, и НБУ, - с 1 сентября.

Как-то же надо этих дикарей воспитывать и учить как надо работать. Если "клиент (в одиночку)" не может - то сможет "клиент, з залученням НБУ"

Банчок решил капитал увеличить на 400млн грн? А вот мы и проверим, соответствует ли банк требованиям, при которых можно увеличить капитал на такую сумму.

Может ВА придёт быстрее? :)

Будет весело, если из-за тупых ойтишнеков и курячего саппорта банчок нарвётся на проверку НБУ, и получит "проблемность", и "временную администрацию" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12307
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7098 раз.
Подякували: 3251 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:36

Re: Мегабанк

Произошло чудо!Теперь можна в приложении сменить пин.
Может и депозиты подтянут?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 392
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 329330331332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88812)
21.08.2020 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.