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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 329330331332 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 171 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 47 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 30 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 56 Всього голосів : 171 Додано: Чет 20 сер, 2020 21:05 mustbe написав: Насколько я понял - оформление туду за депо в 1к не может считаться "приглашением от друга". Насколько я понял - оформление туду за депо в 1к не может считаться "приглашением от друга".

Даже если так - это баг, который должен быть исправлен. Или должно быть явно указано, что при определённых условиях - кешбек не выплачивается.



Я поставил условие курям - или мне дают внятный ответ до 31 августа. Или дают внятный ответ и мне, и НБУ, - с 1 сентября.



Как-то же надо этих дикарей воспитывать и учить как надо работать. Если "клиент (в одиночку)" не может - то сможет "клиент, з залученням НБУ"



Банчок решил капитал увеличить на 400млн грн? А вот мы и проверим, соответствует ли банк требованиям, при которых можно увеличить капитал на такую сумму.



Может ВА придёт быстрее?



Будет весело, если из-за тупых ойтишнеков и курячего саппорта банчок нарвётся на проверку НБУ, и получит "проблемность", и "временную администрацию" Даже если так - это баг, который должен быть исправлен. Или должно быть явно указано, что при определённых условиях - кешбек не выплачивается.Я поставил условие курям - или мне дают внятный ответ до 31 августа. Или дают внятный ответ и мне, и НБУ, - с 1 сентября.Как-то же надо этих дикарей воспитывать и учить как надо работать. Если "клиент (в одиночку)" не может - то сможет "клиент, з залученням НБУ"Банчок решил капитал увеличить на 400млн грн? А вот мы и проверим, соответствует ли банк требованиям, при которых можно увеличить капитал на такую сумму.Может ВА придёт быстрее?Будет весело, если из-за тупых ойтишнеков и курячего саппорта банчок нарвётся на проверку НБУ, и получит "проблемность", и "временную администрацию" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12325 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7103 раз. Подякували: 3257 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:36 Re: Мегабанк Произошло чудо!Теперь можна в приложении сменить пин.

Может и депозиты подтянут? https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.

https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек. lubarec Повідомлень: 392 З нами з: 21.03.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 12:46 странный банк, конечно



Сумму погашения в льготном периоде приложение не пишет. СМС ее тоже не сообщает. Но и поддержка тоже не может прямо её назвать... Ау, люди, вы из какого года вообще. Как можно предложить в тарифах такую концепцию как льготный период и никаким способом не сообщать фактическую сумму.



Сделал СЭПом перевод на счет - сумма не зашла на карту. Мы все прекрасно знаем что Алла отправляет СЭПом в тот же день, и это было утром в рабочий день так что сумма должна зайти на счет до вечера, но её нет. В поддержке опять лепят горбатого: "до 3-х дней". Так это три дня для отправителя, а не для банка-получателя. Застрял небось где-то платеж.



Такое впечатление что по уровню обслуживания на Ощад и Укрэксим равняются, а не на те банки, с которых следует брать пример. Esq Повідомлень: 1515 З нами з: 18.08.06 Подякував: 484 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 329330331332 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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