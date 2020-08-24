Додано: Вів 25 сер, 2020 12:46

странный банк, конечно



Сумму погашения в льготном периоде приложение не пишет. СМС ее тоже не сообщает. Но и поддержка тоже не может прямо её назвать... Ау, люди, вы из какого года вообще. Как можно предложить в тарифах такую концепцию как льготный период и никаким способом не сообщать фактическую сумму.



Сделал СЭПом перевод на счет - сумма не зашла на карту. Мы все прекрасно знаем что Алла отправляет СЭПом в тот же день, и это было утром в рабочий день так что сумма должна зайти на счет до вечера, но её нет. В поддержке опять лепят горбатого: "до 3-х дней". Так это три дня для отправителя, а не для банка-получателя. Застрял небось где-то платеж.



Такое впечатление что по уровню обслуживания на Ощад и Укрэксим равняются, а не на те банки, с которых следует брать пример.