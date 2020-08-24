Даже если так - это баг, который должен быть исправлен. Или должно быть явно указано, что при определённых условиях - кешбек не выплачивается.
Я поставил условие курям - или мне дают внятный ответ до 31 августа. Или дают внятный ответ и мне, и НБУ, - с 1 сентября.
Как-то же надо этих дикарей воспитывать и учить как надо работать. Если "клиент (в одиночку)" не может - то сможет "клиент, з залученням НБУ"
Банчок решил капитал увеличить на 400млн грн? А вот мы и проверим, соответствует ли банк требованиям, при которых можно увеличить капитал на такую сумму.
Может ВА придёт быстрее?
Будет весело, если из-за тупых ойтишнеков и курячего саппорта банчок нарвётся на проверку НБУ, и получит "проблемность", и "временную администрацию"