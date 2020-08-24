RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:05

  mustbe написав:Насколько я понял - оформление туду за депо в 1к не может считаться "приглашением от друга".

Даже если так - это баг, который должен быть исправлен. Или должно быть явно указано, что при определённых условиях - кешбек не выплачивается.

Я поставил условие курям - или мне дают внятный ответ до 31 августа. Или дают внятный ответ и мне, и НБУ, - с 1 сентября.

Как-то же надо этих дикарей воспитывать и учить как надо работать. Если "клиент (в одиночку)" не может - то сможет "клиент, з залученням НБУ"

Банчок решил капитал увеличить на 400млн грн? А вот мы и проверим, соответствует ли банк требованиям, при которых можно увеличить капитал на такую сумму.

Может ВА придёт быстрее? :)

Будет весело, если из-за тупых ойтишнеков и курячего саппорта банчок нарвётся на проверку НБУ, и получит "проблемность", и "временную администрацию" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12326
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7103 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:36

Re: Мегабанк

Произошло чудо!Теперь можна в приложении сменить пин.
Может и депозиты подтянут?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 392
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:46

странный банк, конечно

Сумму погашения в льготном периоде приложение не пишет. СМС ее тоже не сообщает. Но и поддержка тоже не может прямо её назвать... Ау, люди, вы из какого года вообще. Как можно предложить в тарифах такую концепцию как льготный период и никаким способом не сообщать фактическую сумму.

Сделал СЭПом перевод на счет - сумма не зашла на карту. Мы все прекрасно знаем что Алла отправляет СЭПом в тот же день, и это было утром в рабочий день так что сумма должна зайти на счет до вечера, но её нет. В поддержке опять лепят горбатого: "до 3-х дней". Так это три дня для отправителя, а не для банка-получателя. Застрял небось где-то платеж.

Такое впечатление что по уровню обслуживания на Ощад и Укрэксим равняются, а не на те банки, с которых следует брать пример.
Esq
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 18.08.06
Подякував: 484 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:58

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... _klientov/
"Мегабанк" осуществил полную миграцию эмиссии платежных карт на собственное процессинговое решение (in-house solution), предоставленое финской IT-компанией TietoEVRY.

По его словам, перевод обслуживания на собственный процессинг, в частности, платежных карт, является основой для реализации дальнейших планов развития банка, таких как:

подключение платежных карт банка к кошелькам Google Pay и Apple Pay;
выпуск мультивалютных карт и возможность обмена валют в онлайн;
выпуск виртуальных карт (электронная эмиссия);
расширенные сервисы управления картой;
развитие платежных сервисов и интернет-эквайринга.
Nevo
 
Повідомлень: 363
З нами з: 27.04.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:15

Esq
а мне сразу выдало какая сумма. Могу посоветовать обновить приложуху. Не поможет пишите\звоните в поддержку, и просите внятный ответ.
viture
 
Повідомлень: 107
З нами з: 24.07.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:22

  viture написав:Esq
а мне сразу выдало какая сумма. Могу посоветовать обновить приложуху. Не поможет пишите\звоните в поддержку, и просите внятный ответ.


1. свежее приложение iOS не показывает сумму задолженности в льготном периоде (везде лишь минимальная сумма платежа)
2. поддержка тоже сумму не назвала
Esq
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 18.08.06
Подякував: 484 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 329330331332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, sens і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20219)
25.08.2020 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.