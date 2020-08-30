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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:36

Re: Мегабанк

Произошло чудо!Теперь можна в приложении сменить пин.
Может и депозиты подтянут?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:46

странный банк, конечно

Сумму погашения в льготном периоде приложение не пишет. СМС ее тоже не сообщает. Но и поддержка тоже не может прямо её назвать... Ау, люди, вы из какого года вообще. Как можно предложить в тарифах такую концепцию как льготный период и никаким способом не сообщать фактическую сумму.

Сделал СЭПом перевод на счет - сумма не зашла на карту. Мы все прекрасно знаем что Алла отправляет СЭПом в тот же день, и это было утром в рабочий день так что сумма должна зайти на счет до вечера, но её нет. В поддержке опять лепят горбатого: "до 3-х дней". Так это три дня для отправителя, а не для банка-получателя. Застрял небось где-то платеж.

Такое впечатление что по уровню обслуживания на Ощад и Укрэксим равняются, а не на те банки, с которых следует брать пример.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:58

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... _klientov/
"Мегабанк" осуществил полную миграцию эмиссии платежных карт на собственное процессинговое решение (in-house solution), предоставленое финской IT-компанией TietoEVRY.

По его словам, перевод обслуживания на собственный процессинг, в частности, платежных карт, является основой для реализации дальнейших планов развития банка, таких как:

подключение платежных карт банка к кошелькам Google Pay и Apple Pay;
выпуск мультивалютных карт и возможность обмена валют в онлайн;
выпуск виртуальных карт (электронная эмиссия);
расширенные сервисы управления картой;
развитие платежных сервисов и интернет-эквайринга.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:15

Esq
а мне сразу выдало какая сумма. Могу посоветовать обновить приложуху. Не поможет пишите\звоните в поддержку, и просите внятный ответ.
viture
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:22

  viture написав:Esq
а мне сразу выдало какая сумма. Могу посоветовать обновить приложуху. Не поможет пишите\звоните в поддержку, и просите внятный ответ.


1. свежее приложение iOS не показывает сумму задолженности в льготном периоде (везде лишь минимальная сумма платежа)
2. поддержка тоже сумму не назвала
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:41

  klug написав:
  Вкладчик1234 написав:А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дураком

Якщо спробувати хоч трохи розібратися, то технічну сторону вони описали Вам правильно:
якщо відкрити посилання jay2004, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode=null, де null - це пусте значення, якщо ж взяти, наприклад, посилання від югин, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode=4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9, де 4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9 - це і є унікальний код. У мене була аналогічна проблема з посиланням від іншого форумчанина і я теж залишився без бонусу. У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна.

Помилки підтримку у: 1) вони вивалюють клієнту те, що їм прислав технічний відділ, не пояснюючи і не адаптуючи відповідь для "пересічного"; 2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому.

Для тих, хто захоче отримати бонус у майбутньому: спочатку перевіряйте, у що розгортається коротке посилання.


Змінив рефку на нову (згенеровану знову). Має працювати...
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:00

глянул тарифы пакета на тодо...
не понял, что такое "todobank+" и просто "todobank" ?
не понял: они всем напаривают страховку?
" 4.1. Страхування життя позичальника - 1% в міс."
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:11

flysoulfly
Ну так эти два тарифа и отличаются наличием страховки. По-моему здесь никто не писал, что её насильно парят.

Но а вдруг вы захотите? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:26

  Vorlon написав:flysoulfly
Ну так эти два тарифа и отличаются наличием страховки. По-моему здесь никто не писал, что её насильно парят.

Но а вдруг вы захотите? :lol:
серьезно, именно для тех, кто захочет страховку, да?

А то мало ли...
сначала парят открывать ненужный депо для получения тодокарты (неХарьков), затем пойдёт страховка, чё
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:36

Re: Мегабанк

Мне открыли карту в пакете todobank+ хотя я просил todobank. попросил как-то в чате перевести на правильный тариф - нет, только по телефону. Карта лежала какое-то время без дела, потом еще раз начал вопрос о тарифе - "у вас тариф без страховки".

Реально странный банк.

Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета.

Как они вообще собираются работать с таким замечательным отношением к делу.
Esq
 
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