Произошло чудо!Теперь можна в приложении сменить пин.
Может и депозиты подтянут?
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:36
Re: Мегабанк
Произошло чудо!Теперь можна в приложении сменить пин.
Может и депозиты подтянут?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 12:46
странный банк, конечно
Сумму погашения в льготном периоде приложение не пишет. СМС ее тоже не сообщает. Но и поддержка тоже не может прямо её назвать... Ау, люди, вы из какого года вообще. Как можно предложить в тарифах такую концепцию как льготный период и никаким способом не сообщать фактическую сумму.
Сделал СЭПом перевод на счет - сумма не зашла на карту. Мы все прекрасно знаем что Алла отправляет СЭПом в тот же день, и это было утром в рабочий день так что сумма должна зайти на счет до вечера, но её нет. В поддержке опять лепят горбатого: "до 3-х дней". Так это три дня для отправителя, а не для банка-получателя. Застрял небось где-то платеж.
Такое впечатление что по уровню обслуживания на Ощад и Укрэксим равняются, а не на те банки, с которых следует брать пример.
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:58
"Мегабанк" осуществил полную миграцию эмиссии платежных карт на собственное процессинговое решение (in-house solution), предоставленое финской IT-компанией TietoEVRY.
По его словам, перевод обслуживания на собственный процессинг, в частности, платежных карт, является основой для реализации дальнейших планов развития банка, таких как:
подключение платежных карт банка к кошелькам Google Pay и Apple Pay;
выпуск мультивалютных карт и возможность обмена валют в онлайн;
выпуск виртуальных карт (электронная эмиссия);
расширенные сервисы управления картой;
развитие платежных сервисов и интернет-эквайринга.
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:15
Esq
а мне сразу выдало какая сумма. Могу посоветовать обновить приложуху. Не поможет пишите\звоните в поддержку, и просите внятный ответ.
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:22
1. свежее приложение iOS не показывает сумму задолженности в льготном периоде (везде лишь минимальная сумма платежа)
2. поддержка тоже сумму не назвала
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:41
Змінив рефку на нову (згенеровану знову). Має працювати...
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:00
глянул тарифы пакета на тодо...
не понял, что такое "todobank+" и просто "todobank" ?
не понял: они всем напаривают страховку?
" 4.1. Страхування життя позичальника - 1% в міс."
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:11
flysoulfly
Ну так эти два тарифа и отличаются наличием страховки. По-моему здесь никто не писал, что её насильно парят.
Но а вдруг вы захотите?
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:26
серьезно, именно для тех, кто захочет страховку, да?
А то мало ли...
сначала парят открывать ненужный депо для получения тодокарты (неХарьков), затем пойдёт страховка, чё
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:36
Re: Мегабанк
Мне открыли карту в пакете todobank+ хотя я просил todobank. попросил как-то в чате перевести на правильный тариф - нет, только по телефону. Карта лежала какое-то время без дела, потом еще раз начал вопрос о тарифе - "у вас тариф без страховки".
Реально странный банк.
Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета.
Как они вообще собираются работать с таким замечательным отношением к делу.
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