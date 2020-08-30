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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:55
Esq написав:
Реально странный банк.
ни ответа, ни привета.
Как они вообще собираются работать с таким замечательным отношением к делу.
тут примерно так было всегда
НО! % депозитчику давали хороший...
так я понял, что даже если просто использовать тодокарту просто для свободного доступа к своей гривне с 10% на остаток - подводных камней нет? или что-то не учёл?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 31 сер, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:58
flysoulfly
Подводный камень в размере 3000,00 гривен.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:00
flysoulfly написав: Vorlon написав:flysoulfly
Ну так эти два тарифа и отличаются наличием страховки. По-моему здесь никто не писал, что её насильно парят.
Но а вдруг вы захотите?
серьезно, именно для тех, кто захочет страховку, да?
А то мало ли...
сначала парят открывать ненужный депо для получения тодокарты (неХарьков), затем пойдёт страховка, чё
Страховку не парят. А карта не помешает (хотя бы как транзитник)...
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