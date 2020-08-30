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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:55

  Esq написав:Реально странный банк.

ни ответа, ни привета.

Как они вообще собираются работать с таким замечательным отношением к делу.

тут примерно так было всегда :D НО! % депозитчику давали хороший...

так я понял, что даже если просто использовать тодокарту просто для свободного доступа к своей гривне с 10% на остаток - подводных камней нет? или что-то не учёл?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 31 сер, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:58

flysoulfly
Подводный камень в размере 3000,00 гривен.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:00

  flysoulfly написав:
  Vorlon написав:flysoulfly
Ну так эти два тарифа и отличаются наличием страховки. По-моему здесь никто не писал, что её насильно парят.

Но а вдруг вы захотите? :lol:
серьезно, именно для тех, кто захочет страховку, да?

А то мало ли...
сначала парят открывать ненужный депо для получения тодокарты (неХарьков), затем пойдёт страховка, чё


Страховку не парят. А карта не помешает (хотя бы как транзитник)... :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:48

  Vorlon написав:Подводный камень в размере 3000,00 гривен.

подозрительно, что только этот пустячек...
и аж 10%...

заманивают
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:11

  Esq написав:Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета.

Регулярно СЕПлю на TODO за номером рахунку з договору: жодних проблему не було, заходить у межах години-двох. Впевніться, що шлете саме на гривневий рахунок (бо під TODO відкриваються ще й валютні), свій РНОКПП у полі ЄДРПОУ, у призначенні про всяк випадок пишу номер договору .

P.S. мені відділення пояснювало, що тариф "+" (за бажанням) для тих у кого картка з лімітом. Ліміт дають тим, у кого депо від 10к. На практиці не перевіряв.
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