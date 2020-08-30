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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 330331332333 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 171 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 47 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 30 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 56 Всього голосів : 171 Додано: Пон 31 сер, 2020 11:55 Esq написав: Реально странный банк.



ни ответа, ни привета.



Как они вообще собираются работать с таким замечательным отношением к делу. Реально странный банк.ни ответа, ни привета.Как они вообще собираются работать с таким замечательным отношением к делу.

тут примерно так было всегда НО! % депозитчику давали хороший...



так я понял, что даже если просто использовать тодокарту просто для свободного доступа к своей гривне с 10% на остаток - подводных камней нет? или что-то не учёл? тут примерно так было всегдаНО! % депозитчику давали хороший...так я понял, что даже если просто использовать тодокарту просто для свободного доступа к своей гривне с 10% на остаток - подводных камней нет? или что-то не учёл? Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 31 сер, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 153 З нами з: 13.01.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 11:58 flysoulfly

Подводный камень в размере 3000,00 гривен. Vorlon Повідомлень: 8960 З нами з: 14.06.13 Подякував: 437 раз. Подякували: 949 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:00 flysoulfly написав: Vorlon написав: flysoulfly

Ну так эти два тарифа и отличаются наличием страховки. По-моему здесь никто не писал, что её насильно парят.



Но а вдруг вы захотите? Ну так эти два тарифа и отличаются наличием страховки. По-моему здесь никто не писал, что её насильно парят.Но а вдруг вы захотите? серьезно, именно для тех, кто захочет страховку, да?



А то мало ли...

сначала парят открывать ненужный депо для получения тодокарты (неХарьков), затем пойдёт страховка, чё серьезно, именно для тех, кто захочет страховку, да?А то мало ли...сначала парят открывать ненужный депо для получения тодокарты (неХарьков), затем пойдёт страховка, чё



Страховку не парят. А карта не помешает (хотя бы как транзитник)... Страховку не парят. А карта не помешает (хотя бы как транзитник)... Отримай бонус при оформленні карток:

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подозрительно, что только этот пустячек...

и аж 10%...



заманивают подозрительно, что только этот пустячек...и аж 10%...заманивают flysoulfly Повідомлень: 153 З нами з: 13.01.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 15:11 Esq написав: Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета. Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета.

Регулярно СЕПлю на TODO за номером рахунку з договору: жодних проблему не було, заходить у межах години-двох. Впевніться, що шлете саме на гривневий рахунок (бо під TODO відкриваються ще й валютні), свій РНОКПП у полі ЄДРПОУ, у призначенні про всяк випадок пишу номер договору .



P.S. мені відділення пояснювало, що тариф "+" (за бажанням) для тих у кого картка з лімітом. Ліміт дають тим, у кого депо від 10к. На практиці не перевіряв. Регулярно СЕПлю на TODO за номером рахунку з договору: жодних проблему не було, заходить у межах години-двох. Впевніться, що шлете саме на гривневий рахунок (бо під TODO відкриваються ще й валютні), свій РНОКПП у полі ЄДРПОУ, у призначенні про всяк випадок пишу номер договору .P.S. мені відділення пояснювало, що тариф "+" (за бажанням) для тих у кого картка з лімітом. Ліміт дають тим, у кого депо від 10к. На практиці не перевіряв. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4696 З нами з: 18.08.14 Подякував: 203 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:34 klug написав: Esq написав: Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета. Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета.

Регулярно СЕПлю на TODO за номером рахунку з договору: жодних проблему не було, заходить у межах години-двох. Впевніться, що шлете саме на гривневий рахунок (бо під TODO відкриваються ще й валютні), свій РНОКПП у полі ЄДРПОУ, у призначенні про всяк випадок пишу номер договору .



P.S. мені відділення пояснювало, що тариф "+" (за бажанням) для тих у кого картка з лімітом. Ліміт дають тим, у кого депо від 10к. На практиці не перевіряв. Регулярно СЕПлю на TODO за номером рахунку з договору: жодних проблему не було, заходить у межах години-двох. Впевніться, що шлете саме на гривневий рахунок (бо під TODO відкриваються ще й валютні), свій РНОКПП у полі ЄДРПОУ, у призначенні про всяк випадок пишу номер договору .P.S. мені відділення пояснювало, що тариф "+" (за бажанням) для тих у кого картка з лімітом. Ліміт дають тим, у кого депо від 10к. На практиці не перевіряв.



С СЭП реквизитами у меня всё чётко. Свой код я не перепутал, да и в платежке он на одном уровне с кодом отправителя (тоже моим), так что видно что все точно. Номер счета нельзя посмотреть через приложение, похоже, так что я IBAN взял из договора. Дальше другие ибаны валютные, я думаю, что взял верный, да и перепроверил не раз. Какие еще могут быть ошибки, хз. Думаю, что в самом банке накосячили и реально номер другой - не как в распечатанном договоре. Ну а чё такого? Косячили, косячат и будут косячить.



Поражает то, что поддержке абсолютно на это плевать. Чёт не так - ваши проблемы.



А это они кредитный лимит сейчас под депо дают? У меня 10к лимита, но депо нет и не было на момент заказа карты и после того. С СЭП реквизитами у меня всё чётко. Свой код я не перепутал, да и в платежке он на одном уровне с кодом отправителя (тоже моим), так что видно что все точно. Номер счета нельзя посмотреть через приложение, похоже, так что я IBAN взял из договора. Дальше другие ибаны валютные, я думаю, что взял верный, да и перепроверил не раз. Какие еще могут быть ошибки, хз. Думаю, что в самом банке накосячили и реально номер другой - не как в распечатанном договоре. Ну а чё такого? Косячили, косячат и будут косячить.Поражает то, что поддержке абсолютно на это плевать. Чёт не так - ваши проблемы.А это они кредитный лимит сейчас под депо дают? У меня 10к лимита, но депо нет и не было на момент заказа карты и после того. Esq Повідомлень: 1518 З нами з: 18.08.06 Подякував: 484 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 330331332333 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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