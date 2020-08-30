Додано: Пон 31 сер, 2020 16:34

klug написав: Esq написав: Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета. Сразу чтобы два раза не писать - СЭП на счет карты из договора вернулся назад "неверные реквизиты". В чате никак не прокомментировали. Отправил вопрос на элпочту и попросил прислать правильные реквизиты для пополнения - ни ответа, ни привета.

Регулярно СЕПлю на TODO за номером рахунку з договору: жодних проблему не було, заходить у межах години-двох. Впевніться, що шлете саме на гривневий рахунок (бо під TODO відкриваються ще й валютні), свій РНОКПП у полі ЄДРПОУ, у призначенні про всяк випадок пишу номер договору .



P.S. мені відділення пояснювало, що тариф "+" (за бажанням) для тих у кого картка з лімітом. Ліміт дають тим, у кого депо від 10к. На практиці не перевіряв. Регулярно СЕПлю на TODO за номером рахунку з договору: жодних проблему не було, заходить у межах години-двох. Впевніться, що шлете саме на гривневий рахунок (бо під TODO відкриваються ще й валютні), свій РНОКПП у полі ЄДРПОУ, у призначенні про всяк випадок пишу номер договору .P.S. мені відділення пояснювало, що тариф "+" (за бажанням) для тих у кого картка з лімітом. Ліміт дають тим, у кого депо від 10к. На практиці не перевіряв.

С СЭП реквизитами у меня всё чётко. Свой код я не перепутал, да и в платежке он на одном уровне с кодом отправителя (тоже моим), так что видно что все точно. Номер счета нельзя посмотреть через приложение, похоже, так что я IBAN взял из договора. Дальше другие ибаны валютные, я думаю, что взял верный, да и перепроверил не раз. Какие еще могут быть ошибки, хз. Думаю, что в самом банке накосячили и реально номер другой - не как в распечатанном договоре. Ну а чё такого? Косячили, косячат и будут косячить.Поражает то, что поддержке абсолютно на это плевать. Чёт не так - ваши проблемы.А это они кредитный лимит сейчас под депо дают? У меня 10к лимита, но депо нет и не было на момент заказа карты и после того.