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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:21
Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?
Згідно чинного законовдавства ФО зобов'язана повідомляти банку
а банк - податкову
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:51
Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?
Казати, що безробітний з мішком кешу? Про фінмон не чули?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:53
klug
Можно официально работать и быть ФЛП. В таком случае сказать, что ты ФЛП - это заиметь себе лишний геморрой.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:56
Vorlon написав:klug
Можно официально работать и быть ФЛП. В таком случае сказать, что ты ФЛП - это заиметь себе лишний геморрой.
Заиметь геморрой - это сообщить банку заведомо неверные сведения. Которые к тому же банком при желании и проверяются на "раз-два". При этом плюсов у этого финта - никаких.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:10
Esq
Неполные - возможно. Неверные - нет.
Плюсы - ускорение обслуживания и уменьшения требуемых документов в некоторых банках.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:12
Vorlon написав:Esq
Неполные - возможно. Неверные - нет.
То есть вы в анкете "[ ] Зарегистрирован как ФЛП" место для галочки не просто оставляете пустым, а перечеркиваете и пишете "сведений не предоставляю", и в конце подписываете анкету с указанием, что все сведения предоставлены верно, я верно понимаю?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:12
Esq
Ладно, закрыли вопрос. Считайте как хотите.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:17
Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?
По ИНН все равно будет видно.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:26
Vorlon написав:Esq
Плюсы - ускорение обслуживания и уменьшения требуемых документов в некоторых банках.
У банков есть законодательно обозначенная обязанность регистрировать счета ФЛ, которые также и ФЛП, но нет прямого механизма проверять эту информацию установленным и достоверным образом.
Так что уклониться от регистрации счета банки могут лишь на основании, что клиент сам дал такие сведения, что он не ФЛП, "а мы вынуждены верить". В основе "ускорения" лежит именно что предоставление банку неверных сведений.
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