RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 331332333334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:21

  Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?


Згідно чинного законовдавства ФО зобов'язана повідомляти банку
а банк - податкову
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9403
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:51

  Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?

Казати, що безробітний з мішком кешу? Про фінмон не чули?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4701
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:53

klug
Можно официально работать и быть ФЛП. В таком случае сказать, что ты ФЛП - это заиметь себе лишний геморрой.
Vorlon
 
Повідомлень: 8974
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:56

  Vorlon написав:klug
Можно официально работать и быть ФЛП. В таком случае сказать, что ты ФЛП - это заиметь себе лишний геморрой.

Заиметь геморрой - это сообщить банку заведомо неверные сведения. Которые к тому же банком при желании и проверяются на "раз-два". При этом плюсов у этого финта - никаких.
Esq
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 18.08.06
Подякував: 484 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:10

Esq
Неполные - возможно. Неверные - нет.
Плюсы - ускорение обслуживания и уменьшения требуемых документов в некоторых банках.
Vorlon
 
Повідомлень: 8974
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:12

  Vorlon написав:Esq
Неполные - возможно. Неверные - нет.


То есть вы в анкете "[ ] Зарегистрирован как ФЛП" место для галочки не просто оставляете пустым, а перечеркиваете и пишете "сведений не предоставляю", и в конце подписываете анкету с указанием, что все сведения предоставлены верно, я верно понимаю?
Esq
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 18.08.06
Подякував: 484 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:12

Esq
Ладно, закрыли вопрос. Считайте как хотите.
Vorlon
 
Повідомлень: 8974
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:17

  Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?

По ИНН все равно будет видно.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:26

  Vorlon написав:Esq
Плюсы - ускорение обслуживания и уменьшения требуемых документов в некоторых банках.


У банков есть законодательно обозначенная обязанность регистрировать счета ФЛ, которые также и ФЛП, но нет прямого механизма проверять эту информацию установленным и достоверным образом.

Так что уклониться от регистрации счета банки могут лишь на основании, что клиент сам дал такие сведения, что он не ФЛП, "а мы вынуждены верить". В основе "ускорения" лежит именно что предоставление банку неверных сведений.
Esq
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 18.08.06
Подякував: 484 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 331332333334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.