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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:21
Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?
Згідно чинного законовдавства ФО зобов'язана повідомляти банку
а банк - податкову
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:51
Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?
Казати, що безробітний з мішком кешу? Про фінмон не чули?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:53
klug
Можно официально работать и быть ФЛП. В таком случае сказать, что ты ФЛП - это заиметь себе лишний геморрой.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:56
Vorlon написав:klug
Можно официально работать и быть ФЛП. В таком случае сказать, что ты ФЛП - это заиметь себе лишний геморрой.
Заиметь геморрой - это сообщить банку заведомо неверные сведения. Которые к тому же банком при желании и проверяются на "раз-два". При этом плюсов у этого финта - никаких.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:10
Esq
Неполные - возможно. Неверные - нет.
Плюсы - ускорение обслуживания и уменьшения требуемых документов в некоторых банках.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:12
Vorlon написав:Esq
Неполные - возможно. Неверные - нет.
То есть вы в анкете "[ ] Зарегистрирован как ФЛП" место для галочки не просто оставляете пустым, а перечеркиваете и пишете "сведений не предоставляю", и в конце подписываете анкету с указанием, что все сведения предоставлены верно, я верно понимаю?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:12
Esq
Ладно, закрыли вопрос. Считайте как хотите.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:17
Vorlon написав:Esq
А зачем банку говорить, что вы ФЛП?
По ИНН все равно будет видно.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:26
Vorlon написав:Esq
Плюсы - ускорение обслуживания и уменьшения требуемых документов в некоторых банках.
У банков есть законодательно обозначенная обязанность регистрировать счета ФЛ, которые также и ФЛП, но нет прямого механизма проверять эту информацию установленным и достоверным образом.
Так что уклониться от регистрации счета банки могут лишь на основании, что клиент сам дал такие сведения, что он не ФЛП, "а мы вынуждены верить". В основе "ускорения" лежит именно что предоставление банку неверных сведений.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 05:23
Vorlon написав:klug
Можно официально работать и быть ФЛП. В таком случае сказать, что ты ФЛП - это заиметь себе лишний геморрой.
Після того, як сплату ЄСВ зробили обов'язковою незалежно від наявності обороту, кількість таких "сумісників" стала мінімальною. Який сенс наводити такий вироджений випадок, ставлячи під сумнів саму ідею сповіщення банку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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