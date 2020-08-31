Что за чушь? Есть гос реестр - по ИНН пробивается на раз-два. Достоверно? Под твоим ИНН кто-то другой может зарегистрировать ФОП?
П.с. уже больше 10 карт разных банков, ни разу затруднений не возникало, с тем что я ФОП.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:09
Re: Мегабанк
Что за чушь? Есть гос реестр - по ИНН пробивается на раз-два. Достоверно? Под твоим ИНН кто-то другой может зарегистрировать ФОП?
П.с. уже больше 10 карт разных банков, ни разу затруднений не возникало, с тем что я ФОП.
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:31
Чушь - это то, что вы пишете по незнанию. У банков нет обязанности самостоятельно выяснять зарегистрирован ли чел как ФЛП, а вот регистрировать счета ФЛ-ФЛП обязанность есть. То, что "можно пробить" и "есть реестр" не имеет значения.
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, andreyiskra, Google Adsense [Bot], IBM і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|