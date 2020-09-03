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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 332333334335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:09

Re: Мегабанк

  Esq написав:У банков есть законодательно обозначенная обязанность регистрировать счета ФЛ, которые также и ФЛП, но нет прямого механизма проверять эту информацию установленным и достоверным образом.


Что за чушь? Есть гос реестр - по ИНН пробивается на раз-два. Достоверно? Под твоим ИНН кто-то другой может зарегистрировать ФОП?

П.с. уже больше 10 карт разных банков, ни разу затруднений не возникало, с тем что я ФОП.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:31

  vpchelko написав:
  Esq написав:У банков есть законодательно обозначенная обязанность регистрировать счета ФЛ, которые также и ФЛП, но нет прямого механизма проверять эту информацию установленным и достоверным образом.


Что за чушь? Есть гос реестр - по ИНН пробивается на раз-два. Достоверно? Под твоим ИНН кто-то другой может зарегистрировать ФОП?

П.с. уже больше 10 карт разных банков, ни разу затруднений не возникало, с тем что я ФОП.


Чушь - это то, что вы пишете по незнанию. У банков нет обязанности самостоятельно выяснять зарегистрирован ли чел как ФЛП, а вот регистрировать счета ФЛ-ФЛП обязанность есть. То, что "можно пробить" и "есть реестр" не имеет значения.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:30

Re: Мегабанк

Можно ли актуализировать контактные данные (смена номера телефона) без физического посещения отделения ?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:55

Коллеги, а при пополнении туду около фонда за день - финмон возможен? Как на практике? Еще недавно был такой депо, забрал по окончании
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15

Investor_K

походу новый номер телефона можно сменить только через отделение банка
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:16

Nevo
Не меняйте номера. У меня один за всю жизнь.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:55

  Vorlon написав:Nevo
Не меняйте номера. У меня один за всю жизнь.

Нашли чем похвалится,у меня стационарный телефон уже 40 лет не меняется хоть и не работает ))
никому не верю
sens
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