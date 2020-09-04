Что за чушь? Есть гос реестр - по ИНН пробивается на раз-два. Достоверно? Под твоим ИНН кто-то другой может зарегистрировать ФОП?
П.с. уже больше 10 карт разных банков, ни разу затруднений не возникало, с тем что я ФОП.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:09
Re: Мегабанк
Что за чушь? Есть гос реестр - по ИНН пробивается на раз-два. Достоверно? Под твоим ИНН кто-то другой может зарегистрировать ФОП?
П.с. уже больше 10 карт разных банков, ни разу затруднений не возникало, с тем что я ФОП.
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:31
Чушь - это то, что вы пишете по незнанию. У банков нет обязанности самостоятельно выяснять зарегистрирован ли чел как ФЛП, а вот регистрировать счета ФЛ-ФЛП обязанность есть. То, что "можно пробить" и "есть реестр" не имеет значения.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:30
Re: Мегабанк
Можно ли актуализировать контактные данные (смена номера телефона) без физического посещения отделения ?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:55
Коллеги, а при пополнении туду около фонда за день - финмон возможен? Как на практике? Еще недавно был такой депо, забрал по окончании
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15
Investor_K
походу новый номер телефона можно сменить только через отделение банка
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:55
Нашли чем похвалится,у меня стационарный телефон уже 40 лет не меняется хоть и не работает ))
никому не верю
Додано: Суб 05 вер, 2020 00:49
Re: Мегабанк
у туду кешбек, походу, чистыми 1%, что таки выделяет на фоне некоторых
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:06
На сайте тудубанка вывесили тарифы, якобы от 4 сентября, где уже 8% на остаток.
Ещё на этой неделе смотрел тарифы на сайте - была предыдущая версия, с 10% на остаток.
"Старая школа" с подменой тарифов, и без уведомления за 30 дней
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:46
Так где подмена то ?
Тарифы за вчера, вчера и выложили.
А вот без уведомления - это конечно свинство.
Впрочем - сейчас почти все банки плевать хотели на обязательность уведомления за месяц.
Жаль, пал последний 10%-ный бастион.
Получается (если без скунса) - больше 8% ни у кого нет
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