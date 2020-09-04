Додано: Суб 05 вер, 2020 10:06

На сайте тудубанка вывесили тарифы, якобы от 4 сентября, где уже 8% на остаток.

Ещё на этой неделе смотрел тарифы на сайте - была предыдущая версия, с 10% на остаток.



"Старая школа" с подменой тарифов, и без уведомления за 30 дней

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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте