Задним числом не подменили (вроде), лень разбираться.
"Судя по почерку" - вполне возможно.
Просто потихоньку перетеку к скунсу
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:54
Задним числом не подменили (вроде), лень разбираться.
"Судя по почерку" - вполне возможно.
Просто потихоньку перетеку к скунсу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
|