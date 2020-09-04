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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 333334335336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:54

  mustbe написав:Так где подмена то ?
Тарифы за вчера, вчера и выложили.
А вот без уведомления - это конечно свинство.

Задним числом не подменили (вроде), лень разбираться.
"Судя по почерку" - вполне возможно.

Просто потихоньку перетеку к скунсу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:32

Re: Мегабанк

  mustbe написав:Жаль, пал последний 10%-ный бастион.
Получается (если без скунса) - больше 8% ни у кого нет


9. Видсоточка+, Банк Глобус 11% ? :) https://mustbe.ml/tables/debet.php
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:47

  greenozon написав:9. Видсоточка+, Банк Глобус 11% ? :) https://mustbe.ml/tables/debet.php

Данные берутся из оригинальной статьи: Рейтинг дебетовых карт (Обновлено 25 июня 2020)


Шарик, с его платным выходом, даже не рассматривается
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:35

  mustbe написав:А вот без уведомления - это конечно свинство.

Свинобунт чи подаруємо?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:36

  Вкладчик1234 написав:На сайте тудубанка вывесили тарифы, якобы от 4 сентября

Кстати, ещё одно покращення: теперь СЭП стал платным.
Раньше был бесплатным.

Тенденция развития этой недобанки понятна
mustbe
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  #<1 ... 333334335336
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