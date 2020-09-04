Задним числом не подменили (вроде), лень разбираться.
"Судя по почерку" - вполне возможно.
Просто потихоньку перетеку к скунсу
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:54
Задним числом не подменили (вроде), лень разбираться.
"Судя по почерку" - вполне возможно.
Просто потихоньку перетеку к скунсу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:32
Re: Мегабанк
9. Видсоточка+, Банк Глобус 11% ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:47
Шарик, с его платным выходом, даже не рассматривается
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:35
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:36
Кстати, ещё одно покращення: теперь СЭП стал платным.
Раньше был бесплатным.
Тенденция развития этой недобанки понятна
|