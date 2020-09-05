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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:54
mustbe написав:
Так где подмена то ?
Тарифы за вчера, вчера и выложили.
А вот без уведомления - это конечно свинство.
Задним числом не подменили (вроде), лень разбираться.
"Судя по почерку" - вполне возможно.
Просто потихоньку перетеку к скунсу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:32
mustbe написав:
Жаль, пал последний 10%-ный бастион.
Получается (если без скунса) - больше 8% ни у кого нет
9. Видсоточка+, Банк Глобус 11% ? https://mustbe.ml/tables/debet.php
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greenozon
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:47
Данные берутся из оригинальной статьи: Рейтинг дебетовых карт (Обновлено 25 июня 2020)
Шарик, с его платным выходом, даже не рассматривается
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mustbe
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:35
mustbe написав:
А вот без уведомления - это конечно свинство.
Свинобунт чи подаруємо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:36
Вкладчик1234 написав:
На сайте тудубанка вывесили тарифы, якобы от 4 сентября
Кстати, ещё одно покращення: теперь СЭП стал платным.
Раньше был бесплатным.
Тенденция развития этой недобанки понятна
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Додано: Суб 05 вер, 2020 20:50
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:10
klug написав: mustbe написав:
А вот без уведомления - это конечно свинство.
Свинобунт чи подаруємо?
По-хорошему - надо писать кляузы в НБУ.
А то совсем берега потеряли.
И на Гороха, и на Аккорд, и на всех остальных.
Но я - не мастак по этой части. Но если будет коза - пульну
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Додано: Нед 06 вер, 2020 13:21
klug написав:
Свинобунт чи подаруємо?
Ну, разумеется, свинобунт. Как же иначе ? )Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Додано: Нед 06 вер, 2020 18:31
Вкладчик1234 написав: mustbe написав:
Так где подмена то ?
Тарифы за вчера, вчера и выложили.
А вот без уведомления - это конечно свинство.
Задним числом не подменили (вроде), лень разбираться.
"Судя по почерку" - вполне возможно.
Просто потихоньку перетеку к скунсу
Ще є Укргаз Прозапас із 10% на мінімальний залишок
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Dimaa
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