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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:27

Re: Мегабанк

Знайомтеся з новим Плякою - пані Мухіна:

Зображення

Сам документ з новими тарифами був створений уже у кінці робочого дня, а розміщений на сайті о 17:22 це при тому, що з самого ранку тарифи уже ніби мали діяти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:59

Время - то мелочи.
А вот уведомление за месяц - вынь да полож
mustbe
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  #<1 ... 334335336337
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