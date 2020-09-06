Знайомтеся з новим Плякою - пані Мухіна:
Сам документ з новими тарифами був створений уже у кінці робочого дня, а розміщений на сайті о 17:22 це при тому, що з самого ранку тарифи уже ніби мали діяти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:27
Re: Мегабанк
Знайомтеся з новим Плякою - пані Мухіна:
Сам документ з новими тарифами був створений уже у кінці робочого дня, а розміщений на сайті о 17:22 це при тому, що з самого ранку тарифи уже ніби мали діяти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:59
Время - то мелочи.
А вот уведомление за месяц - вынь да полож
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