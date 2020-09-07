RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:27

Re: Мегабанк

Знайомтеся з новим Плякою - пані Мухіна:

Зображення

Сам документ з новими тарифами був створений уже у кінці робочого дня, а розміщений на сайті о 17:22 це при тому, що з самого ранку тарифи уже ніби мали діяти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4751
З нами з: 18.08.14
Подякував: 205 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:59

Время - то мелочи.
А вот уведомление за месяц - вынь да полож
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4690
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:56

Vorlon

так я и не собираюсь ничего менять
Nevo
 
Повідомлень: 365
З нами з: 27.04.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:19

  klug написав:
  Вкладчик1234 написав:А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дураком

Якщо спробувати хоч трохи розібратися, то технічну сторону вони описали Вам правильно:
якщо відкрити посилання jay2004, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode=null, де null - це пусте значення, якщо ж взяти, наприклад, посилання від югин, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode=4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9, де 4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9 - це і є унікальний код. У мене була аналогічна проблема з посиланням від іншого форумчанина і я теж залишився без бонусу. У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна.

Помилки підтримку у: 1) вони вивалюють клієнту те, що їм прислав технічний відділ, не пояснюючи і не адаптуючи відповідь для "пересічного"; 2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому.

Для тих, хто захоче отримати бонус у майбутньому: спочатку перевіряйте, у що розгортається коротке посилання.


Моя рефка працює. За останній тиждень - прилетіло 2 бонуса (дякую тим, хто скористався :wink: )!
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 19.02.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:38

jay2004
Один из двух. Вам тоже спасибо.
А не подскажете, можно ли получить выписку по операциям, насколько она информативна
AlexTk
2
 
Повідомлень: 463
З нами з: 08.09.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:21

  AlexTk написав:jay2004
Один из двух. Вам тоже спасибо.
А не подскажете, можно ли получить выписку по операциям, насколько она информативна


Не скажу - не пользуюсь (минимум операций).
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 19.02.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04

AlexTk

Можно
Под картой - настройки - получить выписку по карте на email
Полезного в ней мало :mrgreen:
an0nym
 
Повідомлень: 36
З нами з: 11.06.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 334335336337
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ivanhoe і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.