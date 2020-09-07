Вкладчик1234 написав:А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дураком
Якщо спробувати хоч трохи розібратися, то технічну сторону вони описали Вам правильно: якщо відкрити посилання jay2004, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode=null, де null - це пусте значення, якщо ж взяти, наприклад, посилання від югин, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode=4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9, де 4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9 - це і є унікальний код. У мене була аналогічна проблема з посиланням від іншого форумчанина і я теж залишився без бонусу. У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна.
Помилки підтримку у: 1) вони вивалюють клієнту те, що їм прислав технічний відділ, не пояснюючи і не адаптуючи відповідь для "пересічного"; 2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому.
Для тих, хто захоче отримати бонус у майбутньому: спочатку перевіряйте, у що розгортається коротке посилання.
Моя рефка працює. За останній тиждень - прилетіло 2 бонуса (дякую тим, хто скористався )!