Только на ощадном.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:42
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15
Ви щось перепутали...в СоСо на Ванакарті.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 19:11
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