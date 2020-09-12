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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:42

  Квесторе_поверніться написав:
  lloydbanksua написав:У шаромыги 9%.

А в СоСо 8%.

Только на ощадном.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lloydbanksua написав:У шаромыги 9%.

А в СоСо 8%.

Только на ощадном.

Ви щось перепутали...в СоСо на Ванакарті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлень: 34394
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:11

  Квесторе_поверніться написав:Ви щось перепутали...в СоСо на Ванакарті.

Думал вы изначально говорили о Коко карт Форварда. У Конкорда по One card да - 8%.
lloydbanksua
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Повідомлень: 128
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 335336337338
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