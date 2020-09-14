RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:42

  Квесторе_поверніться написав:
  lloydbanksua написав:У шаромыги 9%.

А в СоСо 8%.

Только на ощадном.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 136
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lloydbanksua написав:У шаромыги 9%.

А в СоСо 8%.

Только на ощадном.

Ви щось перепутали...в СоСо на Ванакарті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34416
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:11

  Квесторе_поверніться написав:Ви щось перепутали...в СоСо на Ванакарті.

Думал вы изначально говорили о Коко карт Форварда. У Конкорда по One card да - 8%.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 136
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:50

З жовтня 7 на залишок по тодокарті..
Viz
 
Повідомлень: 862
З нами з: 29.08.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:38

  Viz написав:З жовтня 7 на залишок по тодокарті..

Странно, что сразу не сделали 7%.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 136
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:49

Re: Мегабанк

A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
kolyuchy
 
Повідомлень: 411
З нами з: 17.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:51

  kolyuchy написав:A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?

У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 529
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:02

Alien Пообщался с их чатом в телеграме.... Можно в главном отделении получить за 40 минут
kolyuchy
 
Повідомлень: 411
З нами з: 17.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:14

  Alien написав:
  kolyuchy написав:A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?

У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо


При відкриті депо - зразу отримував Тудукарту. Київ, травень 2020 року.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D
      А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
      Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 19.02.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:20

  Alien написав:
  kolyuchy написав:A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?

У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо

Карты мгновенные, есть не только в Киеве.
Дают за депо от 1000грн, на 9-12мес
Под депо одобряют кредитный лимит до 25к, "без лишних вопросов", (лимит в размере депо, но не более 25к)

По рефералке дадут по 50грн грязными, если установить приложение по ссылке

https://todobank.page.link/vZnP
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12590
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7132 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 336337338339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (138)
15.09.2020 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.