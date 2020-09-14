Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:42
Квесторе_поверніться написав: lloydbanksua написав:
У шаромыги 9%.
А в СоСо 8%.
Только на ощадном.
lloydbanksua
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15
lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав: lloydbanksua написав:
У шаромыги 9%.
А в СоСо 8%.
Только на ощадном.
Ви щось перепутали...в СоСо на Ванакарті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 13 вер, 2020 19:11
Квесторе_поверніться написав:
Ви щось перепутали...в СоСо на Ванакарті.
Думал вы изначально говорили о Коко карт Форварда. У Конкорда по One card да - 8%.
lloydbanksua
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Додано: Пон 14 вер, 2020 13:50
З жовтня 7 на залишок по тодокарті..
Viz
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:38
Viz написав:
З жовтня 7 на залишок по тодокарті..
Странно, что сразу не сделали 7%.
lloydbanksua
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:49
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
kolyuchy
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:51
kolyuchy написав:
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:02
Alien Пообщался с их чатом в телеграме.... Можно в главном отделении получить за 40 минут
kolyuchy
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:14
Alien написав: kolyuchy написав:
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо
При відкриті депо - зразу отримував Тудукарту. Київ, травень 2020 року.
Отримай бонус при оформленні карток: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:20
Alien написав: kolyuchy написав:
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо
Карты мгновенные, есть не только в Киеве.
Дают за депо от 1000грн, на 9-12мес
Под депо одобряют кредитный лимит до 25к, "без лишних вопросов", (лимит в размере депо, но не более 25к)
По рефералке дадут по 50грн грязными, если установить приложение по ссылке
https://todobank.page.link/vZnP
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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