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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:29

  Вкладчик1234 написав:
  Alien написав:
  kolyuchy написав:A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?

У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо

Карты мгновенные, есть не только в Киеве.
Дают за депо от 1000грн, на 9-12мес
Под депо одобряют кредитный лимит до 25к, "без лишних вопросов", (лимит в размере депо, но не более 25к)

По рефералке дадут по 50грн грязными, если установить приложение по ссылке

https://todobank.page.link/vZnP


Не получится с бонусвми - я их апп давно поставил, но карту так и не заказал
Так что номер телефона уже "засвечен" :D
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:36

  jay2004 написав:
  Alien написав:
  kolyuchy написав:A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?

У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо


При відкриті депо - зразу отримував Тудукарту. Київ, травень 2020 року.

странно а мне при открытии депозита даже не предложили.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:39

  vitaliian написав:
  jay2004 написав:[

При відкриті депо - зразу отримував Тудукарту. Київ, травень 2020 року.

странно а мне при открытии депозита даже не предложили.


Видимо, были неподготовленные (не просили) :wink: .
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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      Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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  #<1 ... 336337338339
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