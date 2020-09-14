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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:29
Вкладчик1234 написав: Alien написав: kolyuchy написав:
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо
Карты мгновенные, есть не только в Киеве.
Дают за депо от 1000грн, на 9-12мес
Под депо одобряют кредитный лимит до 25к, "без лишних вопросов", (лимит в размере депо, но не более 25к)
По рефералке дадут по 50грн грязными, если установить приложение по ссылкеhttps://todobank.page.link/vZnP
Не получится с бонусвми - я их апп давно поставил, но карту так и не заказал
Так что номер телефона уже "засвечен"
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kolyuchy
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:36
jay2004 написав: Alien написав: kolyuchy написав:
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо
При відкриті депо - зразу отримував Тудукарту. Київ, травень 2020 року.
странно а мне при открытии депозита даже не предложили.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:39
vitaliian написав: jay2004 написав:
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При відкриті депо - зразу отримував Тудукарту. Київ, травень 2020 року.
странно а мне при открытии депозита даже не предложили.
Видимо, были неподготовленные (не просили)
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Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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