Мегабанк
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:29
Вкладчик1234 написав: Alien написав: kolyuchy написав:
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо
Карты мгновенные, есть не только в Киеве.
Дают за депо от 1000грн, на 9-12мес
Под депо одобряют кредитный лимит до 25к, "без лишних вопросов", (лимит в размере депо, но не более 25к)
По рефералке дадут по 50грн грязными, если установить приложение по ссылке
https://todobank.page.link/vZnP
Не получится с бонусвми - я их апп давно поставил, но карту так и не заказал
Так что номер телефона уже "засвечен"
kolyuchy
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:36
jay2004 написав: Alien написав: kolyuchy написав:
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
У вiддiленнi можна якщо вiдкриваєте туду депозит. Правда за карткою тре буде приïхати ще раз окремо
При відкриті депо - зразу отримував Тудукарту. Київ, травень 2020 року.
странно а мне при открытии депозита даже не предложили.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:39
vitaliian написав: jay2004 написав:
[
При відкриті депо - зразу отримував Тудукарту. Київ, травень 2020 року.
странно а мне при открытии депозита даже не предложили.
Видимо, были неподготовленные (не просили)
.
Отримай бонус при оформленні карток: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:23
Я так розумію, що тепер для отримання картки потрібно відкривати спеціальний депозит "Строковий todobank без права поповнення", а ще з умов програми лояльності прибрали підвищений відсоток при отриманні відсотків на картку todobank.
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klug
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Додано: Вів 15 вер, 2020 17:32
kolyuchy написав:
A где можно тарифы тодобанка почитать?
Карту открыть можно только через апп или ножками в отделении (Мегабанка) тоже можно?
https://todobank.com.ua/ru/terms.html https://todobank.com.ua/ru/tariffs.php
Nevo
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:34
Получил карту. В апп ее ручками добавлять надо или она сама должна подтянуться?
kolyuchy
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:05
kolyuchy написав:
Получил карту. В апп ее ручками добавлять надо или она сама должна подтянуться?
Разобрался - добавил руцями
kolyuchy
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