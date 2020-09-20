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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 337338339340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:13

  keep написав:Друзья, если пополнить p2p туду-карту и сразу платить (или пересылать по p2p) - будет ли овердрафт?

Похоже, что "внутри" всё работает с "проводками по счёту" (не как моно).
Поэтому лучше пополняться родным сервисом, а куда-то слать - тащить внешним.
Покупки тоже проводятся с отсрочкой (как и пополнение) - значит аналогично. ИМХО - так можно делать, овер если и вылезет - буквально копейки
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:18

Коллеги, а кто как охарактеризует финмон меги?
Если например на todo-карту кинуть 100к налом через кассу - возбудятся?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35

  sens написав:
  kolyuchy написав:Получил карту. В апп ее ручками добавлять надо или она сама должна подтянуться?

были гривневые вклады , теперь только валюта - вопрос,как получить и открыть эту карту с 8% :?:


1000 грн минималка, положите на год депо с пополнением
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:11

Re: Мегабанк

  Вкладчик1234 написав:на todo-карту кинуть 100к налом через кассу - возбудятся?

думаю что нет, меге нужны бабки (судя по ставкам), ну и до 400к не обязаны мониторить - поэтому рискуют быть посланными (как надавно растолковал Импринтер в байках :mrgreen: )
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:33

Насчет нала - не знаю, не юзаю.
А по п2п - вроде так:
лимит по оборотам - 1мио/мес
лимит по количеству операций - 50 шт/мес.

Горячка без проблем поднимает лимит до конца суток.
Для изменения на постоянной основе - надо переться в отделение
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:47

  sens написав:
  kolyuchy написав:Получил карту. В апп ее ручками добавлять надо или она сама должна подтянуться?

были гривневые вклады , теперь только валюта - вопрос,как получить и открыть эту карту с 8% :?:
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Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:31

  pharus написав:
  sens написав:
  kolyuchy написав:Получил карту. В апп ее ручками добавлять надо или она сама должна подтянуться?

были гривневые вклады , теперь только валюта - вопрос,как получить и открыть эту карту с 8% :?:
Присоединяюсь к вопросу


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А почему 1000грн, если в тарифах https://todobank.ua/tariffs.php прописано за умови залишку на рахунку, що перевищує 3000,00грн ?
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