Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:13
keep написав:
Друзья, если пополнить p2p туду-карту и сразу платить (или пересылать по p2p) - будет ли овердрафт?
Похоже, что "внутри" всё работает с "проводками по счёту" (не как моно).
Поэтому лучше пополняться родным сервисом, а куда-то слать - тащить внешним.
Покупки тоже проводятся с отсрочкой (как и пополнение) - значит аналогично. ИМХО - так можно делать, овер если и вылезет - буквально копейки
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:18
Коллеги, а кто как охарактеризует финмон меги?
Если например на todo-карту кинуть 100к налом через кассу - возбудятся?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Форумчанин року
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35
sens написав: kolyuchy написав:
Получил карту. В апп ее ручками добавлять надо или она сама должна подтянуться?
были гривневые вклады , теперь только валюта - вопрос,как получить и открыть эту карту с 8%
1000 грн минималка, положите на год депо с пополнением
cohan
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:11
Вкладчик1234 написав:
на todo-карту кинуть 100к налом через кассу - возбудятся?
думаю что нет, меге нужны бабки (судя по ставкам), ну и до 400к не обязаны мониторить - поэтому рискуют быть посланными (как надавно растолковал Импринтер в байках
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keep
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:33
Насчет нала - не знаю, не юзаю.
А по п2п - вроде так: лимит по оборотам - 1мио/мес лимит по количеству операций - 50 шт/мес. Горячка без проблем поднимает лимит до конца суток. Для изменения на постоянной основе - надо переться в отделение
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:47
sens написав: kolyuchy написав:
Получил карту. В апп ее ручками добавлять надо или она сама должна подтянуться?
были гривневые вклады , теперь только валюта - вопрос,как получить и открыть эту карту с 8%
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Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:31
pharus написав: sens написав: kolyuchy написав:
Получил карту. В апп ее ручками добавлять надо или она сама должна подтянуться?
были гривневые вклады , теперь только валюта - вопрос,как получить и открыть эту карту с 8%
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jay2004
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:48
А почему 1000грн, если в тарифах
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за умови залишку на рахунку, що перевищує 3000,00грн
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Zonenor
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:25
Ця умова (3000 грн) - для нарахування відсотків на залишок, а для отримання ТУДУкарти достатньо відкрити депо на 1000 грн...
jay2009
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