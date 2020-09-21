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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:34

  kolyuchy написав:А зачем депо? Вроде ж так выдают на халяву?

Это вроде только в Харькове так.
В "регионах" - "через депозит"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:14

  Вкладчик1234 написав:
  kolyuchy написав:А зачем депо? Вроде ж так выдают на халяву?

Это вроде только в Харькове так.
В "регионах" - "через депозит"


Все так, карту просто так, выдают исключительно в Харькове, в других регионах карту можно получить, только после открытия в банке депозита от 1000грн.
Valeriy237
 
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  #<1 ... 338339340341
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