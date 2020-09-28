так самі обирайте - в підписах багатьох форумчан їх є багато
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 вер, 2020 22:50
так самі обирайте - в підписах багатьох форумчан їх є багато
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Додано: Чет 24 вер, 2020 23:07
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 07:37
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:51
Re: Мегабанк
Cегодня закончился старый депозит. Под небольшой новый депозит дали карту Тодо. Лимит сразу сказали что 0, проценты с депо на нее, милости просим в кассу. Вручную подвязал к давно открытому приложению Тодо. Вот теперь думаю зачем оно мне, ну пока 8% на остаток и пополнение-снятие без комиссии. Дали сразу не именную. Карта оригинальная, номер с задней стороны написан по 4 цифры вертикально.
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:20
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