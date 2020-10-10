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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 22:50

  abc111 написав:....поделитесь ссылкой , плз

так самі обирайте - в підписах багатьох форумчан їх є багато
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:07

  greenozon написав:
  abc111 написав:....поделитесь ссылкой , плз

так самі обирайте - в підписах багатьох форумчан їх є багато

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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 07:37

  abc111 написав:....поделитесь ссылкой , плз


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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:51

Re: Мегабанк

Cегодня закончился старый депозит. Под небольшой новый депозит дали карту Тодо. Лимит сразу сказали что 0, проценты с депо на нее, милости просим в кассу. Вручную подвязал к давно открытому приложению Тодо. Вот теперь думаю зачем оно мне, ну пока 8% на остаток и пополнение-снятие без комиссии. Дали сразу не именную. Карта оригинальная, номер с задней стороны написан по 4 цифры вертикально.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:20

  pavyak написав:Карта оригинальная, номер с задней стороны написан по 4 цифры вертикально.


а упаковку почему не заценили? в ветке Альфы для их RED именной (неименная в конверте) произвела фуррор )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:47

  cohan написав:
  pavyak написав:Карта оригинальная, номер с задней стороны написан по 4 цифры вертикально.


а упаковку почему не заценили? в ветке Альфы для их RED именной (неименная в конверте) произвела фуррор )

Практически такое же написание номера карты на визах форвада (коко-кард)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:46

https://minfin.com.ua/deposits/articles ... tavki-710/
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:15

  Nevo написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-710/

Минфин недолюбливает Конкорд за что-то? Почему его нет в списке банков?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:33

  Adast написав:
  Nevo написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-710/

Минфин недолюбливает Конкорд за что-то? Почему его нет в списке банков?

CoCo в іншому списку більш дрібних банок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:39

Re: Мегабанк

Подскажите по тодокарте - кидать на нее с Моно без комиссии? И тот же вопрос по переброске с тодо на Моно обратно.
ishvara
 
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