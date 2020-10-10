Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 вер, 2020 22:50
abc111 написав:
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так самі обирайте - в підписах багатьох форумчан їх є багато
greenozon
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Додано: Чет 24 вер, 2020 23:07
greenozon написав: abc111 написав:
....поделитесь ссылкой , плз
так самі обирайте - в підписах багатьох форумчан їх є багато
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lubarec
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 07:37
abc111 написав:
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jay2004
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:51
Cегодня закончился старый депозит. Под небольшой новый депозит дали карту Тодо. Лимит сразу сказали что 0, проценты с депо на нее, милости просим в кассу. Вручную подвязал к давно открытому приложению Тодо. Вот теперь думаю зачем оно мне, ну пока 8% на остаток и пополнение-снятие без комиссии. Дали сразу не именную. Карта оригинальная, номер с задней стороны написан по 4 цифры вертикально.
pavyak
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:20
pavyak написав:
Карта оригинальная, номер с задней стороны написан по 4 цифры вертикально.
а упаковку почему не заценили? в ветке Альфы для их RED именной (неименная в конверте) произвела фуррор )
cohan
Повідомлень: 341
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Подякували: 21 раз.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:47
cohan написав: pavyak написав:
Карта оригинальная, номер с задней стороны написан по 4 цифры вертикально.
а упаковку почему не заценили? в ветке Альфы для их RED именной (неименная в конверте) произвела фуррор )
Практически такое же написание номера карты на визах форвада (коко-кард)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:46
Nevo
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:15
Nevo написав:
https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-710/
Минфин недолюбливает Конкорд за что-то? Почему его нет в списке банков?
Adast
Повідомлень: 192
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Подякували: 9 раз.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:33
Adast написав: Nevo написав:
https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-710/
Минфин недолюбливает Конкорд за что-то? Почему его нет в списке банков?
CoCo в іншому списку більш дрібних банок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 16:39
Подскажите по тодокарте - кидать на нее с Моно без комиссии? И тот же вопрос по переброске с тодо на Моно обратно.
ishvara
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