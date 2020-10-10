Всё без комиссии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:48
Всё без комиссии
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:57
Вкладчик1234 Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:59
3000грн - это есть в тарифах.
Нюанс - проводки тут не онлайн. Кешбек отображается сразу, но что вывести - нужно дождаться проводки, типа как в ТАС
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:01
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