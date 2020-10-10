RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:48

  ishvara написав:Подскажите по тодокарте - кидать на нее с Моно без комиссии? И тот же вопрос по переброске с тодо на Моно обратно.

Всё без комиссии
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12825
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7238 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:57

Вкладчик1234 Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?
ishvara
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 09.12.12
Подякував: 258 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:59

  ishvara написав:Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?

3000грн - это есть в тарифах.

Нюанс - проводки тут не онлайн. Кешбек отображается сразу, но что вывести - нужно дождаться проводки, типа как в ТАС
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12825
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7238 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:01

  Вкладчик1234 написав:
  ishvara написав:Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?

3000грн - это есть в тарифах.

Нюанс - проводки тут не онлайн. Кешбек отображается сразу, но что вывести - нужно дождаться проводки, типа как в ТАС


Ясно, спасибо!
ishvara
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 09.12.12
Подякував: 258 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:56

  Вкладчик1234 написав:
  ishvara написав:Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?

3000грн - это есть в тарифах.

Нюанс - проводки тут не онлайн. Кешбек отображается сразу, но что вывести - нужно дождаться проводки, типа как в ТАС


зато выводить можно не дожидаясь накопления 100грн / конца месяца и т.п.
cohan
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.09.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:42

Re: Мегабанк

на сайте 8% в тарифах 7% на остаток. Где правда?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4672
З нами з: 06.04.16
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:34

  vitaliian написав:на сайте 8% в тарифах 7% на остаток. Где правда?

Сообщение для пользователей todobank
"Сообщаем Вам, что с 12 октября 2020 года проценты будут начисляться в размере 7% годовых."
Trainer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 16.09.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 340341342343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, ingtrans, jay2004, liliya_logical, ramaz, riwalir і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20792)
11.10.2020 12:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.