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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:48
ishvara написав:
Подскажите по тодокарте - кидать на нее с Моно без комиссии? И тот же вопрос по переброске с тодо на Моно обратно.
Всё без комиссии
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 10 жов, 2020 16:57
Вкладчик1234 Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?
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ishvara
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Додано: Суб 10 жов, 2020 16:59
ishvara написав:
Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?
3000грн - это есть в тарифах.
Нюанс - проводки тут не онлайн. Кешбек отображается сразу, но что вывести - нужно дождаться проводки, типа как в ТАС
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Додано: Суб 10 жов, 2020 17:01
Вкладчик1234 написав: ishvara написав:
Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?
3000грн - это есть в тарифах.
Нюанс - проводки тут не онлайн. Кешбек отображается сразу, но что вывести - нужно дождаться проводки, типа как в ТАС
Ясно, спасибо!
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ishvara
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Додано: Нед 11 жов, 2020 09:56
Вкладчик1234 написав: ishvara написав:
Отлично! А от какой суммы начисляется процент на остаток?
3000грн - это есть в тарифах.
Нюанс - проводки тут не онлайн. Кешбек отображается сразу, но что вывести - нужно дождаться проводки, типа как в ТАС
зато выводить можно не дожидаясь накопления 100грн / конца месяца и т.п.
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cohan
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Додано: Нед 11 жов, 2020 11:42
на сайте 8% в тарифах 7% на остаток. Где правда?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:34
Сообщение для пользователей todobank
vitaliian написав:
на сайте 8% в тарифах 7% на остаток. Где правда?
"Сообщаем Вам, что с 12 октября 2020 года проценты будут начисляться в размере 7% годовых."
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Trainer
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Додано: Суб 17 жов, 2020 07:55
Что это банка снова начала подымать %% по депо, проблемы с ликвидностью начались из-за выноса?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:32
lloydbanksua
имхо-"тело" будут выносить в ноябре-декабре после окончания жирных прОцентов(и не только у них)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:48
хуторянка написав:
lloydbanksua имхо-"тело" будут выносить в ноябре-декабре после окончания жирных прОцентов(и не только у них)
Ожидаем новый банкопад?)
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lloydbanksua
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