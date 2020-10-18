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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:24
хуторянка написав:lloydbanksua
имхо-"тело" будут выносить в ноябре-декабре после окончания жирных прОцентов(и не только у них)
абсолютно, 90% стовпів завершуються в грудні-січні, далі буде дуже цікаво!
хто кого!?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 12:03
lloydbanksua написав:
Ожидаем новый банкопад?)
Сразу после местных выборов.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:35
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ага точно-пішов дощ і хата згоріла
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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