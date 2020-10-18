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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 341342343344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:24

  хуторянка написав:lloydbanksua
имхо-"тело" будут выносить в ноябре-декабре после окончания жирных прОцентов(и не только у них)


абсолютно, 90% стовпів завершуються в грудні-січні, далі буде дуже цікаво!
хто кого!? :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:03

Re: Мегабанк

  lloydbanksua написав:Ожидаем новый банкопад?)
Сразу после местных выборов.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:35

ukrprom2014
ага точно-пішов дощ і хата згоріла :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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