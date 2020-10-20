абсолютно, 90% стовпів завершуються в грудні-січні, далі буде дуже цікаво!
хто кого!?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:24
абсолютно, 90% стовпів завершуються в грудні-січні, далі буде дуже цікаво!
хто кого!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:03
Re: Мегабанк
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:35
ukrprom2014
ага точно-пішов дощ і хата згоріла
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:57
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:01
Nevo
Ярославна тут постійно плаче viewtopic.php?p=5078351#p5078351
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43
klug
можете прямо тут лякатись
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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