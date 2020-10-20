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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:24
хуторянка написав:lloydbanksua
имхо-"тело" будут выносить в ноябре-декабре после окончания жирных прОцентов(и не только у них)
абсолютно, 90% стовпів завершуються в грудні-січні, далі буде дуже цікаво!
хто кого!?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 12:03
lloydbanksua написав:
Ожидаем новый банкопад?)
Сразу после местных выборов.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:35
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ага точно-пішов дощ і хата згоріла
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:57
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:01
Nevo
Ярославна тут постійно плаче viewtopic.php?p=5078351#p5078351
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:11
Виходять в лідери по валютах 3.0%
промокод від Мінфіна UF9U733
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:18
А через приложение todo можно покупать валюту и пополнять валютные столбцы?
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Adast
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:22
Adast написав:
А через приложение todo можно покупать валюту и пополнять валютные столбцы?
Ні, TODO не знає нічого ні про валюту, ні про депозити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:23
klug написав:
Ні, TODO не знає нічого ні про валюту, ні про депозити.
То есть все операции через отделение? Или можно что-то через веб?
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Adast
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