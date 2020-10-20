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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:27
wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:32
vadymbanker написав:
wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...
в лям играть тоже стремно, организации-то играют не на свои...
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:33
vadymbanker написав:
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...
У овгз порог вхождения великоват)
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