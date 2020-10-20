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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:27

Re: Мегабанк

wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:32

  vadymbanker написав:
wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...


в лям играть тоже стремно, организации-то играют не на свои...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:33

  vadymbanker написав:Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...

У овгз порог вхождения великоват)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:01

Мегабанк

Можно купить 10 облигаций, соответсвенно на $10000, комиссия составит $11 + ₴360. А счёт в цб можно открыть где угодно, есть как бесплатные, так и платные варианты, всё возможно.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 21 жов, 2020 18:28, всього редагувалось 2 разів.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:09

  vadymbanker написав:Можно купить 10 облгаций, соответсвенно на $10000, комиссия составит $10.10 + ₴360. А счёт в цб можно открыть где угодно, есть как бесплатные, так и платные варианты, всё возможно.

І який навар чистими?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:32

Мегабанк

Те, что я купил UA4000211502, купонная выплата $17.50 на одну облигацию раз в пол года, они годовые, следовательно будет две выплаты по $17.50 каждая, НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ = 10 шт. * $17.50 = $175 * 2 = $350, минус затраты = $325. Для опыта попробовать можно, конечно особенно хорошо на больших суммах.
vadymbanker
 
Повідомлень: 599
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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