Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:27
Re: Мегабанк
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:32
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:33
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:01
Мегабанк
Можно купить 10 облигаций, соответсвенно на $10000, комиссия составит $11 + ₴360. А счёт в цб можно открыть где угодно, есть как бесплатные, так и платные варианты, всё возможно.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 21 жов, 2020 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:09
І який навар чистими?
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:32
Мегабанк
Те, что я купил UA4000211502, купонная выплата $17.50 на одну облигацию раз в пол года, они годовые, следовательно будет две выплаты по $17.50 каждая, НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ = 10 шт. * $17.50 = $175 * 2 = $350, минус затраты = $325. Для опыта попробовать можно, конечно особенно хорошо на больших суммах.
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