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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:27

Re: Мегабанк

wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:32

  vadymbanker написав:
wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...


в лям играть тоже стремно, организации-то играют не на свои...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:33

  vadymbanker написав:Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...

У овгз порог вхождения великоват)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:01

Мегабанк

Можно купить 10 облигаций, соответсвенно на $10000, комиссия составит $11 + ₴360. А счёт в цб можно открыть где угодно, есть как бесплатные, так и платные варианты, всё возможно.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 21 жов, 2020 18:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:09

  vadymbanker написав:Можно купить 10 облгаций, соответсвенно на $10000, комиссия составит $10.10 + ₴360. А счёт в цб можно открыть где угодно, есть как бесплатные, так и платные варианты, всё возможно.

І який навар чистими?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:32

Мегабанк

Те, что я купил UA4000211502, купонная выплата $17.50 на одну облигацию раз в пол года, они годовые, следовательно будет две выплаты по $17.50 каждая, НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ = 10 шт. * $17.50 = $175 * 2 = $350, минус затраты = $325. Для опыта попробовать можно, конечно особенно хорошо на больших суммах.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:55

  vadymbanker написав:Те, что я купил UA4000211502, купонная выплата $17.50 на одну облигацию раз в пол года, они годовые, следовательно будет две выплаты по $17.50 каждая, НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ = 10 шт. * $17.50 = $175 * 2 = $350, минус затраты = $325. Для опыта попробовать можно, конечно особенно хорошо на больших суммах.

за гривну покупали? + коммисия за конвертацию?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:20

  vadymbanker написав:
wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...



тю, продешевілі!

в Альфі є продукти по 6% річних в валюті
не для бєдних звісно, але є
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:06

Re: Мегабанк

Не знаю, что там в Альфе, если не овгз, рассматривать нельзя, по многим причинам.
Покупал за долл, банк берет за конвертацию 10 центов за одну облигацию, вполне нормально, они сами технически прокручивают их на Межбанке(так по закону положено), далее бумаги у меня на счёту.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:53

Re: Мегабанк

  greenozon написав:в Альфі є продукти по 6% річних в валюті

Це шо за продукти...список в студію?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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