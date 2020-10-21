Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...wolt450 написав:Виходять в лідери по валютах 3.0%
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:27
Re: Мегабанк
Вчера купил овгз по 3.50%, чистыми, какой смысл в депозите...
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:32
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:33
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:01
Мегабанк
Можно купить 10 облигаций, соответсвенно на $10000, комиссия составит $11 + ₴360. А счёт в цб можно открыть где угодно, есть как бесплатные, так и платные варианты, всё возможно.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 21 жов, 2020 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:09
І який навар чистими?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:32
Мегабанк
Те, что я купил UA4000211502, купонная выплата $17.50 на одну облигацию раз в пол года, они годовые, следовательно будет две выплаты по $17.50 каждая, НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ = 10 шт. * $17.50 = $175 * 2 = $350, минус затраты = $325. Для опыта попробовать можно, конечно особенно хорошо на больших суммах.
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:55
за гривну покупали? + коммисия за конвертацию?
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:20
тю, продешевілі!
в Альфі є продукти по 6% річних в валюті
не для бєдних звісно, але є
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:06
Re: Мегабанк
Не знаю, что там в Альфе, если не овгз, рассматривать нельзя, по многим причинам.
Покупал за долл, банк берет за конвертацию 10 центов за одну облигацию, вполне нормально, они сами технически прокручивают их на Межбанке(так по закону положено), далее бумаги у меня на счёту.
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:53
Re: Мегабанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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