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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:02

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:в Альфі є продукти по 6% річних в валюті

Це шо за продукти...список в студію?

Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5016
З нами з: 20.03.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:17

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:в Альфі є продукти по 6% річних в валюті

Це шо за продукти...список в студію?

Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба

и еврооблигации Альфы
J
 
Повідомлень: 4972
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
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  #<1 ... 343344345346
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