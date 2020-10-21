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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:02
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
в Альфі є продукти по 6% річних в валюті
Це шо за продукти...список в студію?
Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:17
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
в Альфі є продукти по 6% річних в валюті
Це шо за продукти...список в студію?
Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба
и еврооблигации Альфы
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