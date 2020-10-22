Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:02
Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:17
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:06
Хочу номер поменять в туду. Кто менял, в отделении только , или возможно через приложуху?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:55
Есть ли комис и кешбек при оплате комуналки в ЕРЦ с кредитных средств с карты todo ?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 02:38
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 07:44
проверено-мин нет
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
|