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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:02

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:в Альфі є продукти по 6% річних в валюті

Це шо за продукти...список в студію?

Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:17

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:в Альфі є продукти по 6% річних в валюті

Це шо за продукти...список в студію?

Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба

и еврооблигации Альфы
J
 
Повідомлень: 4977
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:06

Хочу номер поменять в туду. Кто менял, в отделении только , или возможно через приложуху?
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 23:55

Есть ли комис и кешбек при оплате комуналки в ЕРЦ с кредитных средств с карты todo ?
Kalgan
 
Повідомлень: 541
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:38

Kalgan
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:44

  Kalgan написав:Есть ли комис и кешбек при оплате комуналки в ЕРЦ с кредитных средств с карты todo ?

проверено-мин нет
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлень: 2626
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:09

На заметку

https://www.facebook.com/megabank
До уваги клієнтів!
Цими вихідними «Мегабанк» проводитиме технічні роботи, які вплинуть на працездатність платіжних карт банку, а також на роботу мобільного додатку todobank.
Роботи проводитимуться 25 жовтня з 7.40 до 11.00:
з 7.40 до 11.00 не працюватиме todobank;
з 8.00 до 8.15 буде призупинена авторизація за картками банку;
з 8.00 до 9.00 спостерігатимуться перебої з sms-інформуванням за операціями, здійсненими за допомогою платіжних карт банку.
Перепрошуємо за тимчасову турбулентність у звичній роботі банку.
Дякуємо за розуміння і підтримку.
Nevo
 
Повідомлень: 370
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:00

Люди, будьте внимательны с этой шарашкиной конторой! В отделении г.Николаев промышляют подсовыванием бракованных 100 долл.купюр!!! Вызывайте полицию на месте, иначе на следующий день ничего не докажите. P.S. при получении валюты в просьбе проверки на подлинность под инфракрасным светом было отказано! Опыт работы с недобанком более 3х лет, документы в наличии.
E4q50555
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:26

  E4q50555 написав:Люди, будьте внимательны с этой шарашкиной конторой! В отделении г.Николаев промышляют подсовыванием бракованных 100 долл.купюр!!! Вызывайте полицию на месте, иначе на следующий день ничего не докажите. P.S. при получении валюты в просьбе проверки на подлинность под инфракрасным светом было отказано! Опыт работы с недобанком более 3х лет, документы в наличии.


бракованных или фальшивых? Бракованные мне давали в разных банках, от уважаемого VTB (как раз незадолго до), и рассматривающего все под микроскопом УкрЭксима, до уже не помню кого (всякие ПУМБ вообще молчу, правда, и принять могут не в идеальном состоянии),
нареканий нет к ОТП, Сберу (эх, было время), Альфе,
и станкам Прокредита на прием - постиранные вполне себе принимает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:03

  cohan написав:промышляют подсовыванием бракованных 100 долл.купюр!!!

А что значит бракованные?
Ветхие? или фальшивые?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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