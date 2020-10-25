Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:02
Судя по тому как это подано - скорее всего 5-летние депо для членов а-клЮба
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:17
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:06
Хочу номер поменять в туду. Кто менял, в отделении только , или возможно через приложуху?
Додано: Чет 22 жов, 2020 23:55
Есть ли комис и кешбек при оплате комуналки в ЕРЦ с кредитных средств с карты todo ?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:38
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:44
проверено-мин нет
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:09
На заметку
До уваги клієнтів!
Цими вихідними «Мегабанк» проводитиме технічні роботи, які вплинуть на працездатність платіжних карт банку, а також на роботу мобільного додатку todobank.
Роботи проводитимуться 25 жовтня з 7.40 до 11.00:
з 7.40 до 11.00 не працюватиме todobank;
з 8.00 до 8.15 буде призупинена авторизація за картками банку;
з 8.00 до 9.00 спостерігатимуться перебої з sms-інформуванням за операціями, здійсненими за допомогою платіжних карт банку.
Перепрошуємо за тимчасову турбулентність у звичній роботі банку.
Дякуємо за розуміння і підтримку.
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:00
Люди, будьте внимательны с этой шарашкиной конторой! В отделении г.Николаев промышляют подсовыванием бракованных 100 долл.купюр!!! Вызывайте полицию на месте, иначе на следующий день ничего не докажите. P.S. при получении валюты в просьбе проверки на подлинность под инфракрасным светом было отказано! Опыт работы с недобанком более 3х лет, документы в наличии.
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:26
бракованных или фальшивых? Бракованные мне давали в разных банках, от уважаемого VTB (как раз незадолго до), и рассматривающего все под микроскопом УкрЭксима, до уже не помню кого (всякие ПУМБ вообще молчу, правда, и принять могут не в идеальном состоянии),
нареканий нет к ОТП, Сберу (эх, было время), Альфе,
и станкам Прокредита на прием - постиранные вполне себе принимает
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:03
А что значит бракованные?
Ветхие? или фальшивые?
Жадность и Отвага!
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