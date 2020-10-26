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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:28
Re: Мегабанк
Бракованные? Какой тип брака? Можно коллекционерам продать дороже номинала
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:54
Ещё раз, это купюры такие, которые у вас никто не примет, ни банки, ни обменники, никто в Украине.
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03
если ко мне - то хитроветхие: одна затертая и что-то тамКФ показывает, другая норм, но постиранная - тоже засвет УФ, третья - 1993 или какого года с маленьким портретом, при этом вполне новая, но кассиры шарахаются
две - кроме первой затертой съел Прокредит на ура, затертую пришлось амеру отдать - поменять
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:03
Re: Мегабанк
У меня тоже был трабл с долларами от Мега. Забрал лепозит. Понес в Укргаз. Вернули 320 баксов. Пошел назад. Попросил обменять. Обменяли. Укргаз принял.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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