RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:28

Re: Мегабанк

Бракованные? Какой тип брака? Можно коллекционерам продать дороже номинала
kolyuchy
 
Повідомлень: 419
З нами з: 17.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:54

Ещё раз, это купюры такие, которые у вас никто не примет, ни банки, ни обменники, никто в Украине.
E4q50555
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03

  lubopytnaya написав:
  cohan написав:промышляют подсовыванием бракованных 100 долл.купюр!!!

А что значит бракованные?
Ветхие? или фальшивые?


если ко мне - то хитроветхие: одна затертая и что-то тамКФ показывает, другая норм, но постиранная - тоже засвет УФ, третья - 1993 или какого года с маленьким портретом, при этом вполне новая, но кассиры шарахаются

две - кроме первой затертой съел Прокредит на ура, затертую пришлось амеру отдать - поменять
cohan
 
Повідомлень: 375
З нами з: 27.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:03

Re: Мегабанк

У меня тоже был трабл с долларами от Мега. Забрал лепозит. Понес в Укргаз. Вернули 320 баксов. Пошел назад. Попросил обменять. Обменяли. Укргаз принял.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5877
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 344345346347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ol_zy, Ratatui, uavasylynka і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21002)
27.10.2020 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.