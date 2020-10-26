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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:28
Бракованные? Какой тип брака? Можно коллекционерам продать дороже номинала
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kolyuchy
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:54
Ещё раз, это купюры такие, которые у вас никто не примет, ни банки, ни обменники, никто в Украине.
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E4q50555
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03
lubopytnaya написав: cohan написав:
промышляют подсовыванием бракованных 100 долл.купюр!!!
А что значит бракованные?
Ветхие? или фальшивые?
если ко мне - то хитроветхие: одна затертая и что-то тамКФ показывает, другая норм, но постиранная - тоже засвет УФ, третья - 1993 или какого года с маленьким портретом, при этом вполне новая, но кассиры шарахаются
две - кроме первой затертой съел Прокредит на ура, затертую пришлось амеру отдать - поменять
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cohan
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:03
У меня тоже был трабл с долларами от Мега. Забрал лепозит. Понес в Укргаз. Вернули 320 баксов. Пошел назад. Попросил обменять. Обменяли. Укргаз принял.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:59
E4q50555 написав:
Ещё раз, это купюры такие, которые у вас никто не примет, ни банки, ни обменники, никто в Украине.
Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).
У меня также было 1810 баксов, которые даже УкрЕксим (главный офис не брал) или с комиссией 10-20% (на лоха). Зелёный бегемот всем в помочь (решение в течении 2 календарных дней)!
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:06
jay2004 написав:
Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).
Но ведь для этого придётся завести валютную карту Привата!)
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Adast
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:07
jay2004 написав:
Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).
це не правда
я мав одну сотку, яку мені видав ПБ (касирша на своїй машинці її норм. прогнала) але жоден ПБ ТСО її не схавав
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greenozon
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:08
Adast написав: jay2004 написав:
Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).
Но ведь для этого придётся завести валютную карту Привата!)
Делают аж за 1 минуту (если клиент банка, конечно).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:09
greenozon написав: jay2004 написав:
Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).
це не правда
я мав одну сотку, яку мені видав ПБ (касирша на своїй машинці її норм. прогнала) але жоден ПБ ТСО її не схавав
И куда вы ее пристроили?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:53
Investor_K
обмінка на вулиці
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greenozon
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