RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:28

Re: Мегабанк

Бракованные? Какой тип брака? Можно коллекционерам продать дороже номинала
kolyuchy
 
Повідомлень: 419
З нами з: 17.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:54

Ещё раз, это купюры такие, которые у вас никто не примет, ни банки, ни обменники, никто в Украине.
E4q50555
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03

  lubopytnaya написав:
  cohan написав:промышляют подсовыванием бракованных 100 долл.купюр!!!

А что значит бракованные?
Ветхие? или фальшивые?


если ко мне - то хитроветхие: одна затертая и что-то тамКФ показывает, другая норм, но постиранная - тоже засвет УФ, третья - 1993 или какого года с маленьким портретом, при этом вполне новая, но кассиры шарахаются

две - кроме первой затертой съел Прокредит на ура, затертую пришлось амеру отдать - поменять
cohan
 
Повідомлень: 375
З нами з: 27.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:03

Re: Мегабанк

У меня тоже был трабл с долларами от Мега. Забрал лепозит. Понес в Укргаз. Вернули 320 баксов. Пошел назад. Попросил обменять. Обменяли. Укргаз принял.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5879
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:59

  E4q50555 написав:Ещё раз, это купюры такие, которые у вас никто не примет, ни банки, ни обменники, никто в Украине.


Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).

У меня также было 1810 баксов, которые даже УкрЕксим (главный офис не брал) или с комиссией 10-20% (на лоха). Зелёный бегемот всем в помочь (решение в течении 2 календарных дней)! :wink:
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 19.02.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:06

  jay2004 написав:Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).

Но ведь для этого придётся завести валютную карту Привата!)
Adast
 
Повідомлень: 207
З нами з: 04.06.20
Подякував: 107 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:07

Re: Мегабанк

  jay2004 написав:Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).


це не правда
я мав одну сотку, яку мені видав ПБ (касирша на своїй машинці її норм. прогнала) але жоден ПБ ТСО її не схавав
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9923
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:08

  Adast написав:
  jay2004 написав:Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).

Но ведь для этого придётся завести валютную карту Привата!)


Делают аж за 1 минуту (если клиент банка, конечно).
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 19.02.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:09

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Проблема высосана из пальца. Любые ветхие купюры, трухлые, 90 года (с маленькими президентами) - хавает Приват, через терминалы (приват-вклад).


це не правда
я мав одну сотку, яку мені видав ПБ (касирша на своїй машинці її норм. прогнала) але жоден ПБ ТСО її не схавав


И куда вы ее пристроили?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5879
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:53

Investor_K
обмінка на вулиці
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9923
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 344345346347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: killer bees, KVV, Vorlon, Кочевник і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90482)
27.10.2020 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.