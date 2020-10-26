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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:34

E4q50555

а такое вообще возможно?) пост просто для привлечения внимания) смешно
Nevo
 
Повідомлень: 373
З нами з: 27.04.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:35

E4q50555

это какие такие купюры? Если никто не принимает как их принял банк?
Nevo
 
Повідомлень: 373
З нами з: 27.04.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:37

greenozon

откуда взял ее ПБ? не верю. Возможно купюра была повреждена, там где водяной знак или где либо еще, что возможно ставит ее под сомнение. Как-то так :?: Плюс обменка таки ее приняла
Nevo
 
Повідомлень: 373
З нами з: 27.04.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 345346347348
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