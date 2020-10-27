E4q50555
а такое вообще возможно?) пост просто для привлечения внимания) смешно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:34
E4q50555
а такое вообще возможно?) пост просто для привлечения внимания) смешно
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:35
E4q50555
это какие такие купюры? Если никто не принимает как их принял банк?
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:37
greenozon
откуда взял ее ПБ? не верю. Возможно купюра была повреждена, там где водяной знак или где либо еще, что возможно ставит ее под сомнение. Как-то так Плюс обменка таки ее приняла
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:29
Nevo
проблема в тому, що в касі працює один тип машинок, а в ТСО очевидно інші детектори...
візуально була стара і потерта, ніяких грибків чи печаток
ще одна научка - завжди перераховувати і переглядати купюри "не отохдя от касси"
просто сума була велика і враховуючи попередній успішний забір валюти вирішив наступного разу цього не робити, а дарма!
вєк живі - вєк усісь
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:01
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:06
Nevo
почитайте гілку ПБ - там усі пишуть що "згодовують" старі купюри які ніхто більше не бере в зелені ТСО, а куди вони потім діваються
круговорот валютної екосистеми...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:28
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:31
Шеф, таки не все пропало
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:48
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